Buitenlandminister VS gaat China oproepen regels te respecteren

De toespraak komt daags na het bezoek van president Joe Biden aan Japan en Zuid-Korea, waar hij afspraken maakte over het versterken van de samenwerking met deze landen. Het Witte Huis zou hebben overwogen om de speech door Biden te laten houden, maar koos voor Blinken om de spanningen tussen de VS en China niet te laten oplopen.

Blinken zal in tegenstelling tot Bidens voorganger Donald Trump niet spreken van een ingrijpend wereldwijd conflict en landen ook niet oproepen om China te mijden, aldus functionarissen. Zij zeggen dat de speech zal gaan over het „handhaven” en „nieuw leven inblazen” van de internationale orde. Daarbij moeten de „kernprincipes worden beschermd die decennialang vrede en welvaart mogelijk hebben gemaakt, en de opmerkelijke opkomst van China.”

De minister zal naar verwachting ook zijn steun uitspreken voor samenwerking met China op klimaatgebied en andere terreinen waar samenwerking volgens Washington mogelijk is. Daarnaast zal Blinken opnieuw het Amerikaanse standpunt over Taiwan herhalen en niet terughoudend zijn over de mensenrechtensituatie in China.