Elf jaar cel voor fatale drillrapruzie op Pier van Scheveningen

Volgens de rechtbank is bewezen dat beide mannen betrokken waren bij het incident, dat het gevolg was van een uit de hand gelopen ruzie in de drillrapscene. De 19-jarige Rotterdammer Cennesthon ’Chuchu’ Janga overleed nadat hij tijdens een confrontatie op de Pier, op de snikhete maandag 10 augustus 2020, was neergestoken.

Zelf had hij, zo stelde niet alleen zijn familie maar ook de officier van justitie drie weken geleden tijdens de zitting in de Haagse rechtbank, helemaal niets met drillrap. Chuchu was die dag meegekomen, voor een dagje strand, met vrienden die wel betrokken waren bij #24 uit Rotterdam. Die groep leefde al tijden in onmin met rivaal 73 De Pijp uit Amsterdam.

De verheerlijking van geweld in drillraps en het maatschappelijk probleem van jongeren die steeds meer gebruikmaken van messen, werd aangestipt door de rechtbank. „Dit alles is zeer zorgwekkend en moet een halt worden toegeroepen.”

Bedreigingen

Nadat er in de dagen voorafgaand aan het steekincident over en weer bedreigingen waren geuit, kwamen de twee groepen elkaar tegen op de Pier. Op videobeelden die tijdens de zitting werden getoond, was te zien hoe Chuchu werd geraakt, nog richting de trap van de Pier strompelde en daarna neerviel. Hij overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Twee mannen, die later werden geïdentificeerd als Roan W. en Darrel L., gooiden vervolgens wat in een afvalbak en renden weg. In de afvalbak werden twee messen gevonden: op een ervan zat het dna van L. Op het tweede mes zat bloed van Chuchu, maar geen dna. Wel bleek het hoesje van dat mes in het bezit te zijn van Roan W.

De officier had dertien jaar cel voor beide verdachten geëist. Veel hoger dan normaal voor doodslag, maar dit had te maken met de ernst van het incident, dat voor de ogen van tientallen strandgangers, onder wie veel kinderen, plaatsvond. Ook liet ze weten dat het verheerlijken van geweld door drillrap meewoog.

Verdachte W. kwam vanuit de gevangenis nog met raps. Ook zou hij op de muur van een cel verwijzingen hebben geschreven naar de gewelddadige dood van Chuchu. Beide verdachten hebben altijd ontkend stekende bewegingen te hebben gemaakt richting het slachtoffer.

Beelden

De rechtbank heeft via de ingezoomde beelden gezien dat verdachte L. de dodelijke steekwond maakte in het hart. Uit de beelden is ook opgemaakt dat W. een stekende beweging maakte. „Beide verdachten hadden opzet om het slachtoffer te doden. L. is met twee messen achter hem aan gerend. Ook W. heeft opzet gehad op het doden van het slachtoffer. Ze waren de hele dag al bezig met de ’beef’.”

„Ze zijn bewust ermee bezig geweest en zijn zelfs na de steekpartij nog met messen en een vuurwapen achter hem aan gegaan. Hij moet in doodsangst zijn geweest. Die laatste seconden van zijn leven moeten vol pijn en angst zijn geweest”, aldus de rechter tijdens de uitspraak. „Er is een gat geslagen in de familie van het slachtoffer.”