Volkswagen Golf Sportsvan volgt Golf Plus op

MQB

Net als de Golf en Golf Variant staat de Sportsvan op het variabele MQB-platform. De auto is duidelijk herkenbaar als lid van de Golf-familie, maar toch heeft Volkswagen de auto een eigen gezicht gegeven. Het front heeft een eigen look en de achterzijde is met Touran-designinvloeden getekend.

Langer

Ten opzichte van de vorige generatie, de Golf Plus, is de Sportsvan aardig gegroeid. Zo nam de wielbasis toe naar 2.685 mm (+107 mm). In vergelijking met de Golf en Golf Variant is dat een stijging van 55 mm. Ook de lengte neemt toe, want de Sportsvan meet nu 4.338 mm; 134 mm langer dan voorheen. Hij valt met die afmetingen precies tussen de Golf hatchback en Variant in. De Golf is namelijk 83 mm korter terwijl de Variant juist 224 mm langer is.

Vijf personen

De Sportsvan biedt plaats aan vijf personen. Door de toegenomen lengte genieten de passagiers achterin van extra beenruimte. De bagageruimte steeg naar 498 liter (+74 liter). De achterbank staat dan in de normale positie. Maar schuif je die met 180 mm naar voren, dan ontstaat een capaciteit van 585 liter. Klap je de achterbank volledig neer dan ontstaat 1.512 liter bagageruimte.

Blindehoekdetectie

Volkswagen rust het model uit met enkele, voor de Golf, nieuwe features. Zo doet blindehoekdetectie zijn intrede en wordt de Sportsvan de eerste uit de nieuwe Golf-familie waar stuurverwarming optioneel wordt. Standaard krijgt de Sportsvan airco, zeven airbags, bandenspanningsmeter, een 5 inch touchscreen en een variabele laadvloer. Hij komt als Trendline, Comfortline en Highline op de markt.

Motoren

Het motorenaanbod bestaat tijdens de marktlancering uit zes motoren, waaronder twee diesels en vier benzine. Dieselen kan met 110 of 150 pk. Volkswagen laat ook alvast weten met een zuinige 1.6 TDI BlueMotion op de markt te komen. Deze verbruikt volgens de Duitsers 3,7 l/100 km wat een CO2-uitstoot van 95 g/km oplevert. Benzinerijders hebben de keuze uit TSI-krachtbronnen met 85, 110, 125 en 150 pk. Met uitzondering van de 85 pk motor, zijn alle versies te koppelen aan een DSG-automaat met dubbele koppeling.

De Golf Sportsvan arriveert in het tweede kwartaal van volgend jaar op de Nederlandse markt.