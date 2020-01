Schaatsen op natuurijs? Voorlopig niet

Meteorologisch gezien zit de eerste wintermaand van 2019/2020 er op, maar op een paar nachten met vorst na was de maand niet echt winters. Winterweer is de komende tijd ook niet te verwachten. Na een licht wisselvallig weekend met temperaturen van 7-9 graden en vandaag een enkele bui, gaat de temperatuur de komende week omhoog, meldt Weeronline.

De kans dat deze zeer zachte lucht het eerste warmterecord van 2020 gaat opleveren is groot. Voor woensdag 8 januari is het temperatuurrecord voor De Bilt 12,0 graden en deze waarde werd gemeten op 8 januari 2011. Het Weeronline-weermodel verwacht een temperatuur van 12,8 graden voor De Bilt.

Het kan zelfs de warmste 8 januari worden sinds de metingen in 1901 begonnen. Nooit eerder werd het op de achtste dag van het jaar warmer dan 12,9 graden. Deze temperatuur werd op 8 januari 2007 genoteerd in het Zeeuwse Westdorpe.

Ook later deze maand is er geen zicht op echt winterweer. Wel gaan we wat meer profiteren van hogedrukgebieden. De neerslagkansen nemen af en de zon gaat vaker schijnen. Bovendien neemt, na volgend weekend, de kans op vorst in de nacht en ochtend weer iets toe en lijkt het misschien soms een beetje winter. Overdag blijft de temperatuur echter ruim boven het vriespunt uitkomen.