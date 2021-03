Ramkraak op luxe opticien Amsterdam

Binnenland

Rico de Chileen beroept zich op zwijgrecht in trage opstart proces

„Dat staat allemaal in mijn verklaringen”, of „ik beroep me op mijn zwijgrecht.” Dat waren de uitspraken die maandag het vaakst uit de mond kwamen van de 47-jarige Richard R. alias Rico de Chileen tijdens de eerste dag van zijn strafproces in de zwaarbeveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp.