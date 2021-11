Drentse kerk houdt QR-controle op zondag: ’Het geeft ontspanning’

Een qr-contole via de CoronaCheck-app. Foto ter illustratie. Ⓒ ROBIN UTRECHT

EELDE - In de Dorpskerk in het Drentse Eelde wordt op zondag al een aantal weken gewerkt met toegang per coronapas. Dat bevestigt de koster van de protestantse gemeente aan De Telegraaf. Voor zover bekend gaat het om de eerste Nederlandse kerk die controleert op de QR-code die via vaccinatie, een herstelbewijs of test te verkrijgen is.