Ploumen bezoekt Syrische vluchtelingen

Ploumen was in april ook al in het Midden-Oosten. Ze ging toen naar vluchtelingen in Libanon. De Syriërs zitten daar niet in grote georganiseerde kampen, maar verblijven veelal langs de weg of in geïmproviseerde tentenkampen. Na het vorige bezoek liet Ploumen weten geschokt te zijn door de lokale situatie. Ook trok ze extra geld uit voor de Syrische vluchtelingen.

Inmiddels heeft Nederland dit jaar ruim 18 miljoen euro aan noodhulp verstrekt voor de vluchtelingen. Dat geld wordt via de vluchtelingenorganisatie van de VN, het Rode Kruis, Unicef en andere hulporganisaties verspreid. In 2012 steunde Nederland de vluchtelingen in de regio met 23,8 miljoen euro, waardoor de totale bijdrage tot nog toe op 42 miljoen euro komt.

Door het oorlogsgeweld in Syrië zijn meer dan 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Dagelijks steken nog duizenden mensen de grenzen over. Die enorme stroom vluchtelingen legt een steeds grotere druk op buurlanden als Libanon (ruim 726.000 vluchtelingen), Jordanië (519.000) en Turkije (463.000). Bovendien is er nog een flinke groep Syriërs binnen eigen land op de vlucht. Naar schatting zijn dat er zo'n 4,25 miljoen.

Waar de minister dit keer precies naartoe gaat, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de reis van maandag tot en met woensdag duurt.