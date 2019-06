Bondsdagdebat over rechts-extremistische moord

Binnenlanddeskundige van de CDU, Patrick Sensburg, heeft tegen de krant Bild gezegd, dat hij ervan uitgaat dat de opgepakte hoofdverdachte niet alleen heeft gehandeld, maar tot een rechts-extremistisch netwerk moet behoren. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

BERLIJN - De Duitse partij Die Linke wil de moord op een vooraanstaand politicus in Kassel in het parlement aan de orde stellen. Fractievoorzitter Jan Korte heeft daar in de Bondsdag om gevraagd. De waarschijnlijk door een neonazi gepleegde politieke moord op de christendemocratische voorzitter van de regioraad in Kassel, Walter Lübcke, leidt tot beroering.