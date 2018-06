Politiewoordvoerder Zuiderhoek neemt Autovisie-boek 'Baas van de snelweg' in ontvangst 

Uniek

Begin jaren zestig gebeurt er bij de Rijkspolitie iets ongekends. Terwijl veel agenten nog op de fiets hun werk moeten doen en het Nederland van de wederopbouw elk dubbeltje moet omdraaien, weet een jonge luitenant twaalf Porsches bij de minister van Justitie los te praten. Het is het begin van de meest legendarisch politie-eenheid ooit: de Algemene Verkeersdienst. Bij het grote publiek beter bekend als de Porsche-groep. Autovisie vertelt voor het eerst het verhaal van de Rijkspolitie-Porsches. Dankzij de mannen van toen en veel uniek, nog nooit eerder gepubliceerd beeldmateriaal rijdt u mee in de 356’s en later 911’s die dik dertig jaar lang de baas op onze snelwegen waren.

Klik hier om het boek 'Baas van de snelweg' te bestellen.

Autovisie TV reed deze maand met een originele Rijkspolitie-porsche: