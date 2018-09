Iran waarschuwt EU voor ingrijpen Syrië

„De Amerikanen zijn zich er niet van bewust dat het begin van deze crisis misschien eenvoudig lijkt, maar dat het einde hels kan zijn”, aldus Larijani tegenover het persbureau Isna. Iran staat net als Rusland aan de kant van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad.

Larijani reageerde op het EU-standpunt dat zaterdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius tot stand kwam. Dat hield onder meer in dat de 28 EU-landen sterke aanwijzingen zien dat het Syrische regime achter een aanval met chemische wapens zit.

Volgens de EU is een „duidelijke en sterke” reactie nodig als dat vast komt te staan, maar moet dit wel gebeuren via de VN-Veiligheidsraad. Die is tot op heden verdeeld over Syrië en onmachtig gebleken om iets aan de oorlog in Syrië te doen.

Als de Verenigde Staten Syrië aanvallen, steken ze daarmee een vuur aan dat consequenties heeft voor het hele Midden-Oosten, zo liet de kersverse Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zondag weten. „We zijn bezorgd over de oorlogsontwikkelingen in deze regio”, zei hij op een persconferentie in Irak tijdens zijn eerste officiële reis als minister. „Wie een kortetermijnvisie heeft en op de oorlogstrommel slaat, ontsteekt een vuur dat iedereen kan verbranden.”

Zarifs Iraakse collega, buitenlandminister Hoshyar Zebari, is bang dat ingrijpen in Syrië direct effect heeft op omringende landen waaronder Irak. „Irak zal geraakt worden op het gebied van veiligheid en zal humanitaire problemen krijgen”, vreest hij.