Al 300.000 gratis Droomboeken afgehaald

De digitale versie van het boek, dat speciaal voor koning Willem-Alexander is samengesteld, is al 20.000 keer gedownload.

Komende week krijgen de boekhandels een nieuwe aanvoer van exemplaren. Of er wegens de grote belangstelling binnenkort een herdruk nodig is, kon het comité nog niet zeggen.

Een boekhandelaar in Waddinxveen meldt op Twitter dat er in twee dagen al 800 exemplaren zijn opgehaald. Vooralsnog is de belangstelling voor het boek volgens het Nationaal Comité Inhuldiging redelijk gelijk over het land verdeeld. „We zien geen bijzondere uitschieters op bepaalde plaatsen”, aldus een woordvoerder.