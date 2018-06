Gevonden dode Lelystad is vermiste Nikki

Over een motief is nog niets bekend.

Lawalata had een restaurant in Amsterdam. Ze was sinds 31 augustus vermist. Twee dagen later werd haar auto onbeheerd teruggevonden in Almere, niet ver van het huis van de verdachte. Van de vrouw ontbrak ieder spoor. Woensdag vond een voorbijganger het lichaam bij de Torenvalkweg in Lelystad. Dat is een stille weg in het buitengebied tussen Almere en Lelystad.