Varend protest tegen antihomowetten Rusland

GroenLinks was met zo'n 30 vrijwilligers vertegenwoordigd. Op de partyboot van D66, compleet met regenboogvlaggen en deejay, waren ook vertegenwoordigers van zes homobelangenorganisaties uitgenodigd.

„Aangezien de havendagen dit jaar in het teken staan van de relatie tussen Rusland en Nederland vonden wij het een goede gelegenheid om een kritische noot te kraken over de mensenrechten in dat land”, zei fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks. „Met dit bootje willen wij de mensen in Rusland die het moeilijk hebben een hart onder de riem steken.”

Volgens fractieleider Salima Belhaj grijpt D66 deze gelegenheid aan om steun te betuigen aan minderheden in Rusland. „Sint Petersburg is een zusterstad van Rotterdam. Met dit protest laten we op een positieve manier zien dat we het niet altijd eens zijn met onze partners.”