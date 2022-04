Juridische strijd rond opvang Speelstad Oranje

Buitenland

LIVE | Wereldwijde woede om ’massaslachting’ in Oekraïne, Rusland ontkent

Ruim vijf weken duurt nu de Russische invasie in Oekraïne. De verwoesting in het land is enorm. Stromen vluchtelingen uit met name de volledig verwoeste stad Marioepol en de randen van Kiev komen op gang. Europa zint op nieuwe sancties. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.