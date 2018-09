Bloedbad door aanslag op restaurant Mogadishu

Het is nog onduidelijk wie de aanslag op het Village Restaurant heeft gepleegd. In Somalië vechten regeringstroepen en VN-blauwhelmen al jaren tegen rebellen van de radicale islamitische groep al-Shabaab. Zij hebben zich echter onder militaire druk teruggetrokken uit Mogadishu in 2011.

Vorig jaar kwamen in september bij aanslagen van twee zelfmoordterroristen ook al 15 mensen om in hetzelfde restaurant. Het is eigendom van de Somalische zakenman Ahmed Jama, die naar Somalië is teruggekeerd uit Londen.

Deze week vielen al-Shabaab-rebellen in de buurt van de stad Marka nog het konvooi aan van de Somalische president Hassan Sheikh Mohamud. Hij bleef ongedeerd.