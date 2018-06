Kerry overlegt met EU-ministers over Syrië

De EU-landen willen de uitkomst van het onderzoek van de Verenigde Naties (VN) afwachten. Zij vinden ook dat de VN het voortouw moeten nemen bij de besluitvorming over een eventuele militaire actie. De Europese ministers hopen op hun beurt Kerry van hun standpunt te kunnen overtuigen.

Tot vrijdag zaten de EU-landen zelf niet op één lijn. Frankrijk vond de tijd al rijp voor een ingrijpen in Syrië. Maar na de G20-top in Rusland zei de Franse president François Hollande dat ook hij het verslag van de VN-inspecteurs wil afwachten.

Duitsland ziet ondertussen een belangrijke rol weggelegd voor het Internationaal Strafhof in Den Haag bij het aanpakken van de verantwoordelijken voor de aanval met chemische wapens vorige maand. Berlijn wil dat ook in de afsluitende verklaring van het overleg in Vilnius opgenomen zien, zo is vernomen.