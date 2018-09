Verkoop sterke drank ingestort

Van vlaggenschip jonge jenever, veruit de populairste borrel van alle in Nederlandse gemaakte sterke drank, ging er in de eerste zes maanden maar liefst 26% minder over de toonbank. In aantallen liters betekent dat een afname van 6,4 miljoen naar 4,8 miljoen. Jonge jenever is goed voor een op de drie flessen Nederlands gedistilleerd. In een noodkreet laat de sector weten dat nóg een accijnsverhoging per 1 januari ons erfgoed de nek omdraait. Het kabinet, zo vinden ze, is de traditionele Nederlandse drankenproducenten de dood in aan het jagen.

