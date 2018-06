Afgeblazen

Heel wat lezers met Egypte-plannen redeneren: dit jaar maar naar de Canarische archipel of Griekenland, want die piramides en tempels uit de oudheid staan er vólgend jaar ook nog wel.

,,Wij konden omboeken en kozen voor Kreta", mailen Jan en Roelie Rook mij blij naar aanleiding van mijn column, nog vanaf dit prachteiland. Maar heel wat 'geannuleerde' reizigers gingen tóch, via Duitsland en België. „Hollandse paniekzaaierij”, oordeelt Desirée van Veen, groot fan van Marsa Alam. „Er is daar niets aan de hand, laat ons gáán!"

Den Haag is onverbiddelijk.

Gevolg van alle afzeggingen is dat duizenden Egyptenaren die werken in het toerisme - naast de inkomsten van het Suez-kanaal de belangrijkste economische pilaar van de Egyptische economie - hun baan verloren. Dit drama treft niet alleen de kamermeisjes en het keukenpersoneel in de leegstaande hotels, maar ook de wasserijen en andere toeleveringsbedrijven, zoals de lokale bakker die elke ochtend de broodjes bij het resort aflevert. Busondernemingen, excursiebedrijven en de gidsen bij de bezienswaardigheden, om nog maar wat slachtoffers te noemen.

„De Egyptenaren worden gestraft voor het uitbannen van de moslimbroeders”, mailt mij Maarten de Groot.

Trouwe Egyptegangers hebben met de lokale mensen te doen. Zij kunnen geen kant op zolang BuZa het negatieve advies handhaaft voor alle niet-essentiele reizen. Maar in badplaatsen als Hurghada en Sharm El-Sheikh heerst volkomen rust.

Marianne de Lange schrijft mij dat haar reis naar El-Gouna, het Venetië van Egypte, gewoon doorgaat.

„Soms schaam ik me voor de slechte nieuwsvoorziening door het westen”, mailt Jan Griep, die in Egypte woont. Kan ik me iets bij voorstellen. Je hoort de gelegenheidsreporters vanaf het Tahrirplein al bijdraaien: Moebarak was hun verschrikkelijke schurk, minstens dictatator, maar na het korte bewind van broer Mursi blijkt Hosni opeens heel hebbelijk. „De meeste Egyptenaren willen helemaal geen islamitische staat, wél minder corruptie en een betere levensstandaard”, mailt Jan mij.

De familie Klumpers had al een tijd terug een rondreis van twee weken geboekt door Israël en Jordanië, vertrek juist volgende week! Nu maar hopen dat ze daar niet met bommen gaan gooien. „We houden de situatie nauwlettend in het oog”, mailen zij. Lijkt mij een goed plan.

