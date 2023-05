Tankstation in Rotterdam verwisselt per ongeluk brandstof: massaal sputterende auto’s

Tankstation Haan Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

ROTTERDAM - Paniek in de Rotterdamse wijk Overschie! Bij een tankstation aan de Parallelstraat is per ongeluk een lading diesel in de benzinepomp terechtgekomen, en omgekeerd. Meerdere automobilisten klagen nu over sputterende en rokende auto’s.