Voor het eerst microplastics gevonden in verse sneeuw Antarctica

De aanwezigheid van microplastics in verse sneeuw kan het smelten van sneeuw en ijs versnellen en gezondheidsschade veroorzaken. Bovendien vormt de aanwezigheid van plastics een gevaar voor deze ecosystemen.

PhD-student Alex Aves verzamelde de monsters op de Ross-ijsplaat in 2019 om erachter te komen of de deeltjes vanuit de atmosfeer in de sneeuw terechtkomen. De onderzoeker verwachtte niet dat hij microplastics in dit onherbergzame deel van de wereld zou vinden.

Ongelofelijk treurig

,,Het is ongelofelijk treurig, maar de aanwezigheid van deze deeltjes in dit gebied laat zien hoe wijdverspreid de vervuiling van plastic is, zelfs in de meest afgelegen delen van de wereld”, zegt Aves tegen de Britse krant.

Toch hoeft het niet helemaal een verrassing te zijn, want de laatste jaren vinden onderzoekers microplastic op de meest afgelegen gebieden, zoals op de Mount Everest en diep in de oceaan. Het is niet duidelijk hoe de deeltjes in het gebied zijn terechtgekomen. Het zou kunnen dat deze via de lucht zijn komen aanvliegen of dat mensen deze hebben meegebracht. ,,De kleur van sommige vlaggen in de regio die een basis markeren zijn van dezelfde kleur als van de kleur microplastic die we het meest terugvonden in de monsters.”