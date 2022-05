Premium Het beste van De Telegraaf

Raakte in 1978 levensgevaarlijk gewond door skistok ’Majoor sateh’ overleden: ’Eindelijk bij zijn geliefden in de hemel’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Eigen foto

Arie Booy - Klaas Jol (79), de marineofficier die landelijk bekend werd als ’majoor sateh’ is woensdag overleden. De overste van het Korps Mariniers raakte in 1978 levensgevaarlijk gewond door een skistok die hem van onder tot boven doorboorde. Het bizarre incident, maar ook de juridische gevechten om genoegdoening daarna, maakten van Jol een unieke figuur in de krijgsmacht.