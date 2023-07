Onderzoek wijst uit: vrouwen vallen vaker van trap dan mannen omdat ze ’roekelozer’ zijn

Een koffietje in de hand, kletsen met vriendinnen of het sjouwen van een handtas: het blijken allemaal elementen die vrouwen belemmeren in hun loopkunsten op de trap. 70% van de bestudeerde vrouwen had tijdens de wandeling iets in haar handen, bij de mannen was dit slechts 46%.

Ook het lopen op hakken, slippers en appen tijdens het wandelen zouden redenen zijn dat vrouwen veel vaker verwondingen oplopen op de trap, aldus de onderzoekers in het wetenschappelijke blad Plos. Ook zouden vrouwen minder vaak de trapleuning gebruiken. „Vrouwen maken zich over het algemeen meer zorgen over persoonlijke hygiëne”, aldus de onderzoekers.

Al deze factoren zijn volgens de wetenschappers de oorzaak waarom vrouwen op de trap twee keer zoveel verwondingen oplopen als mannen.