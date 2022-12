Verkoop drie menselijke schedels geannuleerd: ‘Dehumanisering en racistisch’

De schedels komen uit de koloniale tijd. De drie mensen zijn tussen januari 1893 en mei 1894 vermoord. Het veilinghuis meldt van de veiling af te zien, nadat mensenrechtenorganisaties er schande van spraken. Die noemden deze verkoop ‘racistisch en dehumaniserend’. Ook uit Congo kwam veel kritiek.

De mensenrechtenorganisatie Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations (CMCLD) was van plan om in Brussel te gaan demonstreren om hun onvrede over de verkoop te uiten. De organisatie riep de autoriteiten op om de schedels te confisqueren en ‘te bewaren op een gepaste manier en met waardigheid’.

Veilinghuis Vanderkindere verontschuldigt zich voor het voorval: ,,Wij keuren het lijden en de vernedering van de volkeren die het slachtoffer waren van deze koloniale daden geenszins goed.”