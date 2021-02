Vaccinatiebereidheid lijkt hoog maar harde cijfers ontbreken

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Vaccinaties zijn dé weg uit de coronacrisis. Coronaminister Hugo de Jonge kwam woensdag met goed nieuws: de vaccinatiebereidheid is gestegen naar 85 procent. Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt dat de bereidheid inderdaad snel groeit, maar dat het de vraag is hoe hoog de prikwil daadwerkelijk is.