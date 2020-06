Dierenasiels sluizen gevaarlijke vechthonden naar nieuwe eigenaren

Zo beet een vechthond met een bijtverleden in 2016 in het gezicht van een 6-jarig meisje, dat levenslang verminkt werd. De ouders denken erover een civiele procedure tegen het asiel te starten.

Het is voor het eerst dat een dergelijke rechtszaak wordt aangespannen tegen een asiel. Het asiel houdt de nieuwe eigenaar verantwoordelijk omdat die de hond ondanks een verbod bij kinderen had gelaten, maar in het contract dat de nieuwe eigenaar meekreeg van het asiel ontbrak een passage daarover.

Op dit moment is meer dan de helft van de hondenpopulatie in asielen een vechthond, of hoogrisicohond.