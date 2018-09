Film Diana niet in de smaak gevallen

Volgens een recensenten van de Britse kranten is de film vooral saai. Ook zouden de makers zo hun best hebben gedaan om niemand voor het hoofd te stoten, dat de film vervelend en voorspelbaar is geworden.

Zo vindt The Mirror de film met Naomi Watts in de hoofdrol goedkoop en troosteloos. "Net als de Margaret Thatcher-film The Iron Lady is dit een film waar niemand heen zou gaan als het niet over beroemde mensen ging", klinkt het. Daarnaast zou Watts volgens de krant ook niet qua uiterlijk en gedrag op Diana lijken.

Bij de Daily Telegraph zijn ze niet te spreken over de dialogen in de film. De meeste Britse media geven de film één of twee sterren.

Diana

De film gaat over de laatste twee jaar van het leven van Diana en dan met name over haar relatie met de Pakistaanse hartchirurg Hasnat Khan.

Diana draait vanaf november in de Nederlandse bioscopen.