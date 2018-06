Nog extremer: Ferrari 458 Speciale

De Ferrari 360 had de Challenge Stradale, de 430 had de Scuderia en de 458 heeft nu de Speciale. Een extreme versie van de sportauto met middenmotor. Die V8 is dan ook onder handen genomen, waardoor het vermogen stijgt van 570 naar 605 pk. Het maximumkoppel blijft gehandhaafd op 540 Nm.

Sprinter

Dat heeft effect op de prestaties, want de 458 Speciale sprint in precies 3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De 0-200 km/h neemt slechts 9,1 tellen in beslag.

Slip

Niet alleen de motor is aangepast, want onderhuids verandert er nog meer. Nieuw is het Side Slip angle Control (SSC). Dit systeem analyseert de zijwaartse slipbewegingen van de auto en vergelijkt die gegevens met de ideale situatie. Vervolgens optimaliseert SSC zowel de koppeltoevoer via de traction control als de koppelverdeling via het differentieel tussen de twee wielen. Hiermee moet het eenvoudiger worden om op de limiet de controle over de auto te behouden.

Uiterlijk

De uiterlijke wijzigingen zijn voornamelijk goed te zien aan de voorzijde van de auto. De diepliggende voorklep en de luchtgleuven boven de voorwielen springen meteen in het oog. Ook de voorbumper is aangepast met extra vinnen voor een betere luchtstroming. Aan de zijkant vallen de vinnen voor de achterwielen op. De Speciale is aan de achterkant te herkennen aan de nieuwe positie van de uitlaten. Het setje van drie pijpjes is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor twee dikke uitlaten die aan beide zijden van de diffuser pronken.

Interieur

Het interieur is ook aangepast en daar valt meteen de set knoppen op die op het middenconsolle zijn gemonteerd. In een carbonfiber arm zitten drie knoppen voor onder andere de launch control en race modus.

Debuut

De 458 Speciale beleeft in september zijn wereldwijde publieksdebuut tijdens de Frankfurt International Motor Show (IAA).