Verdachte aangehouden die man in trein in gezicht stak

Het incident gebeurde in de trein van Dordrecht naar Rotterdam, bij station Rotterdam Blaak. Het slachtoffer liep ernstig letsel in zijn gezicht op. De dader wist te ontkomen. Hij is inmiddels aangehouden in een zorginstelling in Dordrecht. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft veertien dagen in voorlopige hechtenis.

Over de aanleiding kan de politie nog niets zeggen. Ook niet of de twee elkaar kenden.