CBS: aantal baanwisselaars neemt verder af

Sinds het begin van de crisis is het aantal mensen dat zijn carrière voortzette met ander werk bijna gehalveerd. In 2008 telde Nederland nog 501.000 baanwisselaars.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen zijn er niet alleen steeds minder banen en vacatures; ook de psychologie speelt een rol. „Mensen kiezen in deze tijd liever voor zekerheid, in plaats dat zij voor avontuur gaan. Als ze een vaste aanstelling hebben, durven ze in veel gevallen het risico niet aan om dat in te ruilen voor een tijdelijk contract.”

Voor dit jaar rekent Van Mulligen op een verdere daling van het aantal baanwisselaars. „De situatie op de arbeidsmarkt is de laatste maanden alleen maar verder verslechterd”, aldus de econoom.

Het statistiekbureau registreert iemand als baanwisselaar, als die tussen zijn oude en nieuwe baan niet langer dan 3 maanden thuis heeft gezeten. Daarnaast moet hij of zij bij de oude werkgever twaalf uur of meer per week hebben gewerkt gedurende minimaal één jaar.