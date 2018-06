Laatste getuige Führerbunker (96) overleden

Rochus Misch was de laatste levende getuige uit de Führerbunker. In 2008 bracht hij zijn memoires uit, 'De laatste getuige'.

Hij noemde Hitler „vriendelijk” en kon zich niet voorstellen dat de „chef”, zoals hij Hitler altijd is blijven noemen, een moordenaar was. Misch was een van de mensen die de lichamen vonden van Hitler en Eva Braun kort na hun zelfmoord op 30 april 1945.

Na de oorlog zat Misch 9 jaar in Rusland gevangen. In 1954 mocht hij terug naar Berlijn.