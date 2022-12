Politie houdt opmerkelijke bestuurder aan in Den Bosch: 16-jarige scheurt door woonwijk

Dat meldt de politie Oost Brabant op Twitter. Bij de controle, die op de Kooikersweg werd gehouden, is de auto in beslag genomen. De bestuurder (16) bleek wel erg jong om een voertuig te mogen besturen. Ook twee andere jeugdige inzittenden van 15 en 18 jaar oud werden aangehouden. Of de aangehouden tieners onder invloed waren, is niet bekend.