Amsterdam ontmoedigt plaatsing zonnepanelen

Om te voorkomen dat de bewoners van de stad zomaar zonnepanelen kunnen plaatsen, stapt de stad vandaag naar de rechter.

Amsterdam wil de stad snel gasvrij maken en trekt daar miljarden voor uit. De bewoners moeten in flinke delen worden aangesloten op een ’warmtenet’.

Een groep inwoners van 2700 nieuwe huizen in de Sluisbuurt heeft geen trek in de dure door de stad opgedrongen voorziening en willen kunnen kiezen voor zonnepanelen om zelf hun eigen warmtepomp aan te drijven. Het linkse bestuur verbood dat, maar de rechter is het met de bewoners eens: iedereen moet een keuze hebben. Tegen die uitspraak gaat wethouder Marieke van Doorninck (wonen, GroenLinks) vandaag in beroep, zo schrijft Trouw.

De opstandige bewoners, verenigd in de groep ’Fossielvrij’ zijn tegen het warmtenet dat z’n energie krijgt van Vattenfall. Volgens de belangengroep komt de energie van gas gestookte centrales. In Diemen is het volgens Fossielvrij nog erger, daar komt het van een omstreden biomascentrale waar waar bossen voor worden gekapt. Verder gaat er hitte in het warmtenet van de vuilnisverbrander AEB.

Wethouder Marieke van Doorninck houdt vast aan de verplichting: „Als bewoners individueel voor zonnepanelen kiezen, dan wordt het gebruik van een warmtenet voor energiebedrijven ongewis en financieel onrendabel,” zegt ze in de krant.