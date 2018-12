'Bezuinigingen thuiszorg onwettig'

Een woordvoerster van de wethouder heeft dat vrijdag bevestigd.

De gemeente Den Haag wil in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) over de bevindingen van Barkhuysen. Het is niet ondenkbaar dat de gemeente Den Haag hierover naar de rechter stapt, aldus de woordvoerster. „Maar we proberen er eerst in dialoog uit te komen.”

Den Haag heeft nog geen contact gehad met andere gemeenten over de mogelijkheid om samen op te trekken in deze zaak. „Maar als er interesse wordt getoond, kunnen andere gemeenten natuurlijk aanhaken. Daar staan we voor open”, aldus de woordvoerster.

Zorgvakbond Abvakabo reageerde vrijdag verheugd op het initiatief van Den Haag. „We vinden het fijn dat gemeenten zich nu eindelijk gaan roeren. Het was raar dat ze dit tot nog toe zomaar hebben laten gebeuren, dat ze het allemaal klakkeloos hebben geslikt”, aldus Abvakabo-bestuurster Lilian Marijnissen. „Ik hoop dat meer gemeenten zich hierbij zullen aansluiten.”

GroenLinks ziet wel wat in het idee om de bezuiniging op de thuiszorg via een rechtszaak te laten toetsen op rechtmatigheid. „Een begrijpelijke stap”, zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman. Volgens Voortman jagen bezuinigingen in de thuiszorg „mensen juist de instelling in, in plaats van dat ze langer thuis blijven wonen”. Voortman wil dat het kabinet de bezuinigingsplannen op de thuiszorg in de ijskast zet tot de rechter heeft gesproken.

Volgens Marijnissen is de op handen zijnde bezuiniging in de thuiszorg helemaal geen bezuiniging. „Mensen gaan eerder gebruik maken van instellingen. Dat is veel duurder”, stelt ze.