Dronken zwembadspringer Chersonissos ’ernstig gewond aan gezicht en armen’

Dat melden Griekse media over het dramatische ongeluk. Onze landgenoot was in het uitgaansgebied van Chersonissos – een onder jongeren populaire vakantiebestemming op het Griekse eiland Kreta – naar bars geweest en keerde met zijn vrienden onder invloed terug in het hotel waar hij verbleef. Daar besloot hij een duik in het zwembad te nemen, niet beseffend dat er geen water in zat. Hij klapte voorover op de bodem en raakte daarbij behoorlijk gewond aan zijn gezicht en armen.

’Vreselijk’

Inderhaast gewaarschuwd medisch personeel van de noodhulpdienst EKAV moest het bassin in om de jongen er op een veilige manier uit te tillen. Daarop is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op het eiland wordt veel gesproken over het ernstige incident, al weten velen niet wat er nou precies is gebeurd. „Het is gebeurd in zijn hotel, niet op een publieke plek. Daardoor heeft niemand buiten zijn vrienden het kunnen zien”, zegt een werknemer van de Tiger Bar aan de kust van de Kretenzische Zee. „Maar vreselijk is het wel.”

Een barkeeper van de Ierse bar Shenanigans, iets verderop, stelt ook van het drama te weten. „Ik heb het gelezen, ja”, bevestigt hij aan De Telegraaf. „Ik heb ook gehoord dat hij inmiddels redelijk oké is, maar weet niet of dat klopt. Er wordt hier wel over gesproken, maar je weet niet wat waar is. Laten we hopen dat het niet te ernstig is.”

’Spervuur van incidenten’

Op sociale media wordt ook veel gereageerd op het zware ongeluk. „Wie gaat er nou in dronken toestand in een zwembad duiken zonder eerst te kijken?”, zegt iemand. „Het gaat te vaak mis met Nederlandse jongeren in het buitenland”, zegt een ander. „Zodra ze met vrienden zijn en veel drinken, loopt het te veel uit de hand. Tragisch.”

Het ongeval gebeurde zaterdag. Het was sowieso een drukke avond en nacht voor de hulpdiensten op het eiland. Griekse media reppen van een ’spervuur van incidenten’. Volgens informatie van lokale autoriteiten werden EKAV-ambulances over het hele eiland opgeroepen bij meer dan 12 incidenten waarbij jongeren betrokken waren die naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Bij de helft van deze gebeurtenissen waren ’buitenlandse bezoekers’ betrokken. Bijna altijd is er overmatig alcohol in het spel.