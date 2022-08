Nederlander (20) zwaargewond na duik in leeg Grieks zwembad

De toerist zou dronken zijn geweest en niet hebben doorgehad dat er geen water in het zwembad zat, melden Griekse media over het incident zaterdag bij een hotel in de bij vakantiegangers uiterst populaire badplaats.

Nederlandse jongeren komen in het buitenland vaker met negatieve berichten in het nieuws. Zo werden vrijdag nog drie Nederlanders uit een hotel in Palma de Mallorca gezet omdat zij op het punt stonden om vanaf hun balkon in het hotelzwembad wilden springen. En eerder deze zomer werd op het Griekse eiland Rhodos nog een paar Nederlanders opgepakt die na het stappen baldadig werden en een belangrijke symbolische vlag hadden gestolen, vernielingen hadden aangericht en anti-Griekse leuzen hadden geschreven.