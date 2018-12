Gestage groei aantal claims na onterechte cel

Sinds 2002 is het aantal ingediende verzoeken gestegen van 4254 naar 12.162. Daarmee groeide ook het aantal toegekende schadevergoedingen, van 3705 tot de 11.248 van vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat mensen kregen, is in die jaren steeds lager geworden. Iemand die onterecht in de cel had gezeten, kreeg in 2002 nog gemiddeld 3974 euro.

Iemand die als verdachte onterecht in voorarrest heeft gezeten, krijgt ongeveer 100 euro voor iedere dag die hij of zij in een politiecel heeft doorgebracht, al dan niet met een verbod op contact met de buitenwereld. Dagen die in een huis van bewaring zijn doorgebracht, leveren ongeveer 80 euro op. Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er andere bedragen worden toegekend.