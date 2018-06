VS teleurgesteld in nucleaire opstelling Iran

De nieuwe president Hassan Rohani zei na zijn verkiezingswinst in juni dat hij de relatie met het Westen wil verbeteren. De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power stelt „nog geen tekenen te zien dat Iran de grootste zorgen over zijn nucleaire programma het hoofd biedt. Integendeel”, verwees ze naar het recente bericht dat de islamitische republiek zo'n 1.000 nieuwe centrifuges voor het verrijken van uranium heeft geïnstalleerd.

Westerse landen vrezen dat Iran werkt aan een kernwapen. De Iraanse regering stelt steevast alleen vreedzame doelen na te streven, zoals energiewinning. Niet alleen het Westen, maar ook de VN-Veiligheidsraad vindt dat Iran moet stoppen met het verrijken van uranium en mee moet werken met het IAEA, de 'atoomwaakhond' van de VN. Sinds 2006 heeft de Veiligheidsraad alsmaar strengere sancties opgelegd.

De internationale maatregelen berokkenen Iran veel economische schade, maar hebben tot nog toe niet het gewenste resultaat. Hoewel de nieuwe president Rouhani bekendstaat als een gematigd man, heeft hij niet de vrije hand in atoomkwesties. Religieus leider Ali Khamenei, die sinds 1989 in functie is, heeft het laatste woord.