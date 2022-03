Biden: we zouden reageren als Poetin chemische wapens zou gebruiken, ook moet Rusland uit G20

„Het is aan de G20 om dat te beslissen. We hebben het er vandaag over gehad en ik heb gezegd dat ik vind dat Rusland moet vertrekken. Andere landen zijn echter niet akkoord, zoals Indonesië.” Ook vindt hij dat Oekraïne de vergaderingen van de G20 zou moeten kunnen bijwonen. Indonesië, dat op het ogenblik de G20 voorzit, heeft voor komend najaar een top belegd. Rusland is uitgenodigd en president Vladimir Poetin is van plan de top bij te wonen.

De G20 is een internationaal forum gericht op economische samenwerking en stabiliteit. Van de twintig leden zijn waarschijnlijk ook bijvoorbeeld India en Brazilië geen voorstander van een boycot van Rusland.

Rusland hoorde ooit ook bij de G7, toen nog de G8. Maar de VS, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk wezen Moskou acht jaar geleden de deur na de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Sancties

Biden bevestigde ook dat er bijkomende sancties zullen aankomen. De VS zullen onder meer sancties nemen tegen ruim 400 personen en instellingen, waaronder de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, en 48 defensiebedrijven.

Daarnaast bevestigde hij ook dan de VS 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne zullen opnemen. En hij kwam ook terug op het eerdere nieuws van de NAVO dat ze nieuwe eenheden zullen opzetten in Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Hongarije.

’Nog nooit zo verenigd’

In de persconferentie zegt de Amerikaanse president ook dat „de NAVO is nog nooit zo verenigd is geweest als vandaag. „President Poetin krijgt het tegenovergestelde van wat hij verwacht had.”