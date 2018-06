Kopschopper Aalst geeft zich aan

Dat meldt VTM NIEUWS. De tiener werd ontmaskerd nadat gisteren videobeelden van het geweld waren verspreid. Hij sloeg eerder al een 16-jarige scheidsrechter, een supporter en de secretaris van zijn voetbalclub neer. Het parket van Dendermonde onthoudt zich voorlopig van alle commentaar.

De vechtpartij vond op 1 juni plaats. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis en in de zoektocht naar de dader had de politie beelden van het incident verspreid. Te zien is hoe twee mannen slaags raken. Al snel valt één van hen bewusteloos op de grond, maar de ander blijft schoppen en slaan.