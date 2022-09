Tot 10 jaar cel geëist tegen broers voor drugshandel Wolvega

Volgens het OM zitten Ibraahim (27), Emad (29) en Hamada (32) A. achter vijf transporten van tientallen kilo’s heroïne en cocaïne naar Oslo, een zesde was in voorbereiding. De drugs kwamen via Rotterdam Nederland binnen. Voor de drugssmokkel naar Noorwegen werden auto’s gehuurd in Duitsland. Drie transporten mislukten. In 2019 kwamen de broers in beeld als leiders van een bende met koeriers, drugsverpakkers en katvangers.

De politie startte een groot onderzoek. Een loods van waaruit de broers zouden handelen, werd geobserveerd. In deze bergplaats had Ibraahim A. een garage in tweedehands auto’s. Ook werden telefoongesprekken afgeluisterd. Het OM verdenkt de mannen, die beschikten over veel luxegoederen maar geen belasting betaalden, tevens van witwassen en het dumpen van drugsafval.

Bekijk ook: Van arrogante houding was bij drugsbroers in de rechtbank weinig meer over

Volgens de aanklager zorgden ze jarenlang met „patsergedrag” voor veel overlast in Wolvega. Ze reden met hoge snelheden door het dorp en waren hinderlijk aanwezig in het uitgaansleven, aldus de aanklager. Ruim 10.000 euro aan verkeersboetes werden contant afgerekend. De garage was een façade en vormde het hoofdkwartier van de drugsbende, stelt de officier. Nadat de broers waren gearresteerd zei de burgemeester van Weststellingwerf dat er sprake was van ondermijning. Ook zouden gemeenteraadsleden zijn geïntimideerd.

Diverse medeverdachten kwamen met belastende verklaringen over de broers. De mannen zeggen dat die onder druk van de politie zijn afgelegd.

De broers werden op 1 december 2020 aangehouden. In hun woningen en bedrijfspanden vond de politie kilo’s harddrugs, een nepwapen, vals geld en bijna 15.000 euro aan contanten. Het OM eist tegen Ibraahim A., die het vaakst terugkomt in het dossier, tien jaar cel. Hamada en Emad A. moeten wat het OM betreft respectievelijk acht en zes jaar achter de tralies.

De broers konden maandag reageren op de verdenkingen, maar maakten gebruik van het zwijgrecht. In oktober verschijnen dertien medeverdachten voor de rechter.