Klein land groots in grote evenementen: is de stap van WK volleybal naar WK voetbal logisch?

Gelredome omgetoverd tot volleybaltempel

De Nederlandse volleybalsters gaan donderdag zien hoe het Gelredome in een paar dagen tijd is omgetoverd in een volleybaltempel. „We hebben hele mooie herinneringen aan het EK van 2015, het publiek geeft je een enorme boost”, keek spelverdeelster Laura Dijkema woensdag in Apeldoorn, de basis van Ora...