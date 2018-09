Meer deelnemers Burgernet gezocht

De werving gebeurt tot nog toe door de gemeenten, de campagne is echter een landelijke activiteit. De actie wordt gevoerd met een tv-spot, een radiocommercial, 30.000 over het land te verspreiden affiches en nog wat reclame via het internet.

Burgernet wordt toegepast bij bijvoorbeeld diefstal, inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij de vermissing van mensen. Deelnemers in de omgeving krijgen een berichtje, bijvoorbeeld via sms, met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Ze kunnen als ze iets zien, dat rechtstreeks aan de meldkamer doorbellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Opstelten en burgemeester Jeroen Staatsen van Voorschoten gaan vrijdag samen met presentatrice Froukje de Both op zoek naar nieuwe deelnemers op de markt in Voorschoten.