Festivals Oost-Europa in trek

Volgens de krant zijn deze festivals in trek bij West-Europeanen vanwege de ruimte en goedkope drank, maar vooral door de totaalbeleving. Zo zijn er in het Hongaarse festival Sziget onder meer een circus, een strand, muziekoptredens en veel straattheaterproducties.

Sziget, dat elk jaar in Boedapest wordt gehouden, is zeer populair. Dit jaar trok Sziget 362 duizend bezoekers. Ook festivals in buurlanden, zoals het Heineken Open’er in Polen en Colours of Ostrava Tsjechië, winnen steeds meer aan populariteit.

Reisorganisaties spelen hier handig op in. Zo biedt Jeka, die groepsreizen voor jongeren organiseert, in de brochures voor volgende zomer voor het eerst trips aan naar Oost-Europese festivals aan. Zo ook een twaalfdaagse pakketreis naar Hongarije, waaronder zeven dagen Sziget.