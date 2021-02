Burgemeester GertJan Nijpels (69) van Opmeer plotseling overleden

Burgemeester Nijpels was van plan een bezoek te brengen aan een brand die gaande was bij het Rundveemuseum in Aartswoud. Vermoedelijk is hij tijdens het sneeuwvrij maken van zijn auto bezweken aan een hartstilstand. Reanimatie mocht niet meer baten.

Gemeentesecretaris Marc Winder laat namens het college weten zeer aangedaan te zijn door het overlijden. „Het is niet te bevatten dat zoiets onze burgemeester treft in de laatste maanden van zijn burgemeesterschap. Hij is in het harnas gestorven. Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Roos en zoon Max. We wensen hen alle kracht toe om dit grote, onverwachte verlies te kunnen verwerken.”

Later in de week wordt bekendgemaakt hoe het afscheid van de burgemeester plaatsvindt. Voorlopig zal locoburgemeester Robert Tesselaar de taken van burgemeester Nijpels waarnemen.

Nijpels was lid van de VVD en was al zestien jaar lang de eerste burger in de plattelandsgemeente. Hij zou dit jaar in juli stoppen, vanwege het bereiken van de pensioensleeftijd.

Van 1990 tot 1999 was Nijpels wethouder van Den Helder. Hij werd daar ook geboren.

GemeentehuisBij het gemeentehuis in Opmeer hangt de vlag maandag halfstok.