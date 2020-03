Trump: meer doden door schade economie dan corona zelf

Hij waarschuwde eerder op Twitter dat „de oplossing niet erger mag zijn dan het probleem.” Volgens de president is de Amerikaanse economie „niet gemaakt” om drie tot vier maanden stil te liggen en zou de economie op z’n vroegst volgende week weer kunnen opstarten.

Vooral staten die het minst zijn getroffen door het virus zouden weer open kunnen. In gebieden die wel veel last hebben van het virus, zoals New York, zouden noodmaatregelen langer kunnen gelden.

Hamsteren

Trump kondigde verder aan het hamsteren van medisch hulpmateriaal tegen te gaan en een noodpakket ter waarde van twee biljoen dollar in te zetten om de economie te ondersteunen. Dit noodplan haalde het niet in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nadat de Democraten tegenstemden. Er wordt over een nieuw pakket onderhandeld.

In de VS zijn inmiddels bijna vijfhonderd patiënten overleden aan de gevolgen van het virus, meer dan 35.000 Amerikanen zijn besmet. Maandag stierven voor het eerst meer dan honderd mensen in de VS op één dag aan het virus.