‘Waardebepaling achteraf sloopt de markt’

Waardebepaling achteraf wekt de indruk dat het produceren van jouw dienst niets voorstelt en geen moeite kost, meent 58 procent. Bijna een kwart (23 procent) is het hier niet mee eens: ,,Het straalt juist zelfvertrouwen uit. Bovendien: als je goed werk levert, betaalt het zich ook uit.''

De overige respondenten (19 procent) vinden het heel dapper als ondernemers deze werkwijze hanteren, maar zou het zelf niet aandurven.

Experiment

Steeds meer ondernemers – veelal zzp’ers – experimenteren met ’waardebepaling achteraf’. De meningen over het fenomeen blijken nogal uiteen te lopen. Creatief bureau Buutvij for Life voerde tussen Aswoensdag en paaszaterdag het experiment ’40 dagen vasten’ uit. Door de economische malaise is volgens hen een angstcultuur ontstaan, die zorgt voor steeds minder investeringen in nieuwe ideeën. Dit wilden ze de kop indrukken door ’geld als voorwaarde voor creatief werk’ weg te nemen. Het bedrijf draaide flink verlies, maar staat vierkant achter deze manier van ondernemen en is van plan de actie te herhalen.

