Waarom gaan mensen scheiden? Heel wat stellen trouwen te jong, te snel of met een enorme plaat voor hun hoofd – of een combinatie van alle drie, zoals mij bij mijn eerste huwelijk is overkomen. Het grappige is dat echtelieden die gaan scheiden vaak dingen zeggen als: ‘We begrijpen elkaar niet meer,’ terwijl volgens mij eerder het omgekeerde waar is: ze zijn elkaar juíst gaan begrijpen, en tot de conclusie gekomen dat ze helemaal niet bij elkaar passen. Vrouwen komen over het algemeen iets eerder tot die conclusie dan mannen, aangezien van iedere tien scheidingen er zeven door de echtgenotes worden aangevraagd. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hun mannen reeds mentaal waren uitgecheckt, maar lijfelijk nog aanwezig bleven omdat het toch wel verrekte handig was, dat volpension met schoon wasgoed. Want hoe graag mannen ook wild en ongetemd willen overkomen – stiekem zijn de meesten toch érg op hun natje en droogje gesteld.

Ook in mijn kennissenkring zat zo’n man die zich na twaalf jaar huwelijk ‘opgesloten’ voelde bij zijn vrouw en twee kinderen. Hij wilde vrij, hij wilde los, hij wilde gáán! Maar terwijl zijn echtgenote na een periode van intens verdriet helemaal is opgebloeid tot een sexy single, zat híj binnen de kortste keren weer ergens anders ‘vastgeketend’ aan de bank – en dit keer met een niet-geheel-geplande baby op komst. “Tja,” vertelde zijn ex-echtgenote mij op een feestje, “ik leid nu het vrije, ongebonden leven dat híj zo graag wilde. Als dat écht was wat hij wilde, tenminste. Soms denk ik: ik was twaalf jaar met hem samen, maar ik kende hem helemaal niet.” Dat hoor ik wel vaker van gescheiden vriendinnen: dat ze hun ex-man gaan bekijken alsof hij een vreemde is. Is dát de man naast wie ik al die jaren wakker ben geworden? Dat is dan nauwelijks nog te rijmen. Hoe zou dat komen? Hoe kan het gebeuren dat er zo’n afstand kan ontstaan tussen jou en iemand met wie je zo lang intiem bent geweest?

Ik heb het zelf ook, hoor. Ik ben nu al zo lang met Richard samen dat ik meestal vergeet dat ik ooit, honderd jaar geleden, nog ’n jaartje met iemand anders getrouwd ben geweest. Ik, een ‘gescheiden vrouw’? Dat lijkt wel een ander leven. Net zoals ik me nu niet voor kan stellen dat ik ooit níet met Richard getrouwd zou zijn. En daarmee kom ik weer terug op mijn beginvraag: waarom gaan mensen scheiden? En hoe is het te voorkomen? Volgens mij sneuvelen de meeste huwelijken niet aan iets groots en dramatisch, maar juist aan de kleine, sluipende ergernissen. Het is een soort metaalmoeheid, veroorzaakt door gezinssleur en dagelijkse beslommeringen. Te midden van: “Ga jíj d’r nou eens uit, het is ook jouw kind!” en: “Heb je nou alweer de verkeerde pastasaus meegenomen?” blijft er vaak maar weinig over van de aanvankelijke romantiek. Daarvoor heeft positiviteitsgoeroe Anthony Robbins een even simpele als doeltreffende oplossing: ‘Blijf doen wat je in het begin van je relatie deed; dan komt er ook geen einde aan.’