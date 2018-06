Gluurgynaecoloog voor rechter in Duitsland

De politie trof maar liefst 36.146 foto's en 62 video's aan. De gynaecoloog zou 1484 vrouwen hebben vastgelegd van mei 2008 tot augustus 2011. Hij moet zich bij de rechter in Frankenthal onder meer voor seksueel misbruik verantwoorden.

De zaak kwam aan het rollen toen hij op een dag in juli 2011 zijn camera vergat op te bergen en deze werd gevonden door zijn assistentes. Die ontdekten tot hun grote schrik een serie opnamen van vagina's terwijl ze wisten dat daar geen medische reden voor was. Een paar weken later deden zij aangifte.

Op de foto's en video's staan vooral opnamen van vrouwelijke genitaliën tijdens onderzoek van de gynaecoloog. Onder de slachtoffers van de arts is onder anderen een van zijn dochters. Verder werden de geslachtsdelen vastgelegd van onder anderen pubers, zwangere vrouwen en een vrouw die even daarvoor een miskraam had gehad. De arts legde een complete administratie aan om de foto en video's te ordenen. Die hield hij bij tijdens de lunchpauze in een van de kamers van de praktijk.

Meer dan duizend vrouwen hebben aangifte gedaan. De dochter zag daar van af.