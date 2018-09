Mansveld 'onaangenaam verrast' door Odfjell

Het omstreden Rotterdamse olieopslagbedrijf beloofde in juli te onderzoeken of er incidenten in het verleden zijn geweest die niet zouden zijn gemeld bij de autoriteiten. Mansveld vindt het „zorgelijk” dat de voorvallen naar boven zijn gekomen, maar wijst erop dat ze in het verleden hebben plaatsgevonden.

De nieuwe incidenten zijn gemeld bij het Openbaar Ministerie en er wordt momenteel door de bevoegde instanties gekeken wat er aan de hand is. De bewindsvrouw hoopt binnen 2 weken meer te kunnen meldden over de gebeurtenissen.

Odfjell werd vorig jaar grotendeels stilgelegd omdat het niet meer aan de veiligheidseisen voldeed. In 10 jaar tijd was de terminal zeker 64 keer in de fout gegaan. De tanks waren zeker 30 jaar lang niet gecontroleerd.

Mansveld kwam dinsdag met maatregelen om de veiligheid in de chemische sector te verbeteren. Als ultiem middel wil ze zelf kunnen ingrijpen. Ze reageerde daarmee op een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die eerder een zeer kritisch rapport opstelde over de slechte veiligheidssituatie bij Odfjell.