LIVE | Kamer in debat: Asscher noemt coronabeleid kabinet ’chaos’

Verslaggever Alexander Bakker volgt het coronadebat.

Asscher stak meteen stevig van wal in het debat. Hij vond dat het beleid van het kabinet van de hak op de tak gaat. Hij wees er bijvoorbeeld op dat premier Rutte en zorgminister De Jonge vorige week nog zeiden geen verplichtingen in te willen voeren, maar volgde dinsdagavond toch een quarantaineverplichting.

Het debat kon volgens Asscher niet wachten: „We kunnen niet zeggen: we doen het over een paar weken, want het is reces.” Het harde werk van de zorgmedewerkers in het begin van de crisis moet volgens de PvdA-voorman ’niet voor niets zijn geweest’: „Laksheid, afwachten en chaos kunnen we ons niet meer permitteren. Dit kabinet moet aan de slag.”

Aanleiding voor het debat is het snel oplopende aantal besmettingen. De afgelopen week kwamen er meer dan 4000 bevestigde coronagevallen bij, de week ervoor ruim 2500. Vooral onder jongeren grijpt het virus tijdens de zomervakantie snel om zich heen.

Vorige week kwamen Rutte en De Jonge al met aanvullende maatregelen om de „gevaarlijke opmars” van het virus te stuiten. Maar de oppositie is nog niet tevreden en wil dat het kabinet meer de regie neemt.

Zorgen zijn er vooral over de situatie in coronabrandhaarden als Amsterdam en Rotterdam. De GGD’en in die regio’s waarschuwden vorige week dat zij momenteel niet genoeg capaciteit hebben om alle mensen te waarschuwen die contact hebben gehad met besmette personen.

Dat was ook een van de voornaamste punten van zorg van Asscher en GL-fractieleider Klaver. Zij hamerden erop dat de capactieit voor het bron- en contactonderzoek snel opgevoerd moet worden. Klaver bekritiseerde ook het gebrek aan communicatie vanuit het kabinet in de zomerperiode: „Wat ook niet goed is gegaan is dat het de afgelopen tijd stil is geweest.”

Voor het begin van het debat staat de Kamer stil bij de explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet die aan tientallen mensen het leven kostte. Daarbij was ook de ambassadeur van Libanon aanwezig.